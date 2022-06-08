نادال يخضع لعلاج في القدم قبل بطولة ويمبلدون

يتعافى النجم الإسباني رافاييل نادال حالياً في منزله بمايوركا بعد خضوعه لعلاج قدمه المصابة أمس الثلاثاء وفقاً لتقارير إعلامية.

وكان صاحب الـ 36 عاماً قد ظفر بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس) مطلع الأسبوع بعد تفوقه على النرويجي كاسبر رود بثلاث مجموعات نظيفة.

وسيكون أمام أسطورة كرة المضرب الآن أقل من 3 أسابيع حتى يتعافى ويشارك في بطولة ويمبلدون التي ستنطلع مجرياتها في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويعني العلاج الذي خضع له الإسباني أن الأعصاب المحيطة بالمنطقة المصابة ستكون مخدرة بصورة مؤقتة.

ولا يستبعد أن يخضع النجم المخضرم لجلسة علاجية ثانية وفقاً لتصريحات متحدث باسمه.

يذكر أن نادال ظفر باللقب الـ 14 في بطولة فرنسا رافعاً رصيده الكلي في بطولات غراند سلام إلى 22 لقباً وهو رقم قياسي.