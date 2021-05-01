نادال يستعد للمشاركة في بطولة مدريد

أجرى الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني عالمياً تدريبه الأول على أرض كاخا ماخيكا استعداداً لبدء مشواره في بطولة مدريد المفتوحة التي يسعى للتتويج بلقبها للمرة السادسة في مسيرته.

وقام المرشح الأول للقب، بتخصيص جلسة تدريب مدتها ساعتين مع مواطنه خاومي مونار، الذي يشارك هو الآخر في البطولة.

وقال نادال عن هذه البطولة: "إنها فريدة، أعتقد أنها ستكون كذلك هذا العام أكثر من أي وقت مضى. على الرغم من أن الحضور الجماهيري سيكون بنسبة 40%، مقارنة بما واجهناه من قبل، سيكون هذا أمر رائع".

وأضاف اللاعب الذي توج الأسبوع الماضي ببطولة برشلونة ذات الـ 500 نقطة "أتمنى أن تأتي الجماهير بنفس الرغبة في التشجيع مثل رغبتنا نحن في اللعب".

ويسعى نادال في هذه النسخة لحصد لقبه السادس بمدريد بعدما توج باللقب في 2005 و2010 و2013 و2014 و2017.