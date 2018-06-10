نادال يظفر بلقب فرنسا للمرة الـ 11 في تاريخه
نادال يحتفل باللقب
فاز الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول على النمساوي دومينيك تيم المصنف السابع بنتيجة 6-4 و6-3 و6-2 الأحد ليمدد رقمه القياسي بالفوز ببطولة فرنسا المفتوحة للتنس للمرة الـ 11 في مسيرته.
وعزز النجم الإسباني من سجل انتصاراته على ملاعب رولان غاروس إلى 86 مقابل هزيمتين ليحقق لقبه الـ 17 على صعيد البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام).
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