نادال ينتزع صدارة التصنيف العالمي

انتزع النجم الإسباني رافاييل نادال صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، لتكون المرة الثامنة التي يعتلي فيها صدارة التصنيف.

وانتزع نادال (33 عاماً) الصدارة من نوفاك جوكوفيتش رغم تتويج النجم الصربي بلقب بطولة باريس للأساتذة.

ورفع نادال، الذي تصدر التصنيف آخر مرة قبل عام واحد، رصيده إلى 9585 نقطة، تلاه جوكوفيتش في المركز الثاني برصيد 8945 نقطة.

وتوج نادال هذا الموسم بلقبي فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة إلى جانب لقبي روما للأساتذة ومونتريال للأساتذة.

وبات الإسباني ثاني أكبر اللاعبين سناً في قائمة متصدري التصنيف العالمي، بعد النجم السويسري روجر فيدرر.

وصعد الفرنسي غايل مونفيس ثلاثة مراكز ليحتل المركز العاشر، في حين صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والإيطالي ماتيو بيريتني إلى المركزين السادس والثامن على الترتيب.