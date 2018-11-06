نادال ينسحب من الماسترز وجوكوفيتش يضمن الصدارة

رافاييل نادال

أعلن الإسباني رافاييل نادال المصنف ثانياً انسحابه من بطولة الماسترز الختامية لموسم اللاعبين المحترفين، واضطراره للخضوع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن، مما يضمن للصربي نوفاك جوكوفيتش إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي.

ولم يخض الإسباني الذي تراجع رسمياً أمس لوصافة التصنيف تاركاً الصدارة لجوكوفيتش، أي مباراة منذ انسحابه من نصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية في سبتمبر الماضي.

كما غاب عن دورة باريس للماسترز الأسبوع الماضي بسبب آلام في عضلات البطن، وأكد الاثنين أنه سيغيب عن البطولة الختامية في لندن الأسبوع المقبل.