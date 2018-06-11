نادال يواصل تربعه على صدارة التصنيف العالمي
رافاييل نادال
استمر تربع النجم الإسباني رافاييل نادال على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، عقب فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الـ 11 في مسيرته.
ويمتلك نادال، الذي عزز رقمه القياسي في عدد الألقاب برولان غاروس، 8770 نقطة في صدارة التصنيف، يليه النجم السويسري روجر فيدرر في المركز الثاني برصيد 8670 نقطة.
وصعد النمساوي دومينيك تيم، الذي خسر أمام نادال في نهائي رولان غاروس، من المركز الثامن إلى السابع.
اختيار المحرر
1 - 4 من 12
أهم العناوين
عناوين ذات صلة
- ديوكوفيتش يواصل تربعه على صدارة تصنيف لاعبي التنس
- مانشستر سيتي يريد جلب المدرب البرازيلي سكولاري، منتخب الأرجنتين يواصل تربعه على تصنيف الفيفا للمنتخبات، وإختيار كوبي براينت افضل لاعب في ال NBA
- روجر فيدرر فيدرر وهينن في صدارة التصنيف العالمي للتنس، أدريانو يرفض الإعارة ويريد الرحيل تماما، وبرشلونة ينفى رحيل رونالدينهو إلى تشيلسي
- دروغبا باق في تشيلسي، والبرازيل تحافظ على صدارة التصنيف العالمي للفيفا
- تييري ينفي وجود خلافات مع مورينهو قبل رحيله، رونالدينيو يعد بالرد على المنتقدين في الملعب،وفيدرر يواصل انفراده بصدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس