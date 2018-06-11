نادال يواصل تربعه على صدارة التصنيف العالمي

رافاييل نادال

استمر تربع النجم الإسباني رافاييل نادال على صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، عقب فوزه بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الـ 11 في مسيرته.

ويمتلك نادال، الذي عزز رقمه القياسي في عدد الألقاب برولان غاروس، 8770 نقطة في صدارة التصنيف، يليه النجم السويسري روجر فيدرر في المركز الثاني برصيد 8670 نقطة.

وصعد النمساوي دومينيك تيم، الذي خسر أمام نادال في نهائي رولان غاروس، من المركز الثامن إلى السابع.