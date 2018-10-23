نادال يواصل تصدر التصنيف العالمي للاعبي التنس

رافاييل نادال

حافظ النجم الإسباني رافاييل نادال على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، متفوقاً على الصربي نوفاك جوكوفيتش.



ويمتلك نادال 7660 نقطة مقابل 7445 نقطة لجوكوفيتش يليهما النجم السويسري روجر فيدرر في المركز الثالث برصيد 6260 نقطة.

ولا تزال الفرصة متاحة أمام جوكوفيتش لانتزاع صدارة التصنيف العالمي قبل نهاية الموسم الجاري.

وتمثل التغيير الوحيد في المراكز العشرة الأولى في صعود الأميركي جون إيسنر إلى المركز التاسع على حساب البلغاري غريغور ديميتروف.