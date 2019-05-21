ناصر الخليفي يسعى لشراء نادي روما

كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان اجتمع بممثلي نادي روما، وسط شائعات عن استحواذ محتمل من قبل رجل الأعمال القطري.

وقالت التقارير أن الخليفي ليس راضياً بحجم التقدم في باريس سان جيرمان والفشل في التحدي على لقب دوري أبطال أوروبا رغم الاستثمارات الهائلة التي وضعت في هذا المشروع.

ويبدو أن صبر رجل الأعمال قد نفذ مما دفعه للبحث عن خيارات أخرى في عالم كرة القدم لتحقيق أهدافه.

لكن تقديرات الخليفي لقيمة روما الحالية تخالف تلك التي يطالب بها جيمس بالوتا الرئيس الحالي والذي يتعرض بدوره لموجة انتقادات عارمة من قبل مشجعي الجيالوروسي نظراً لسياسة التعاقدات وسوء النتائج.

يذكر أن روما يحتل المركز السادس في الدوري الإيطالي قبل مرحلة واحدة من نهاية الموسم.