نايكي ترعى باريس سان جيرمان حتى 2032

أعلن باريس سان جيرمان وشركة "نايكي" الأميركية للتجهيزات الرياضية عن التوقيع على شراكة طويلة الأمد تستمر حتى عام 2032.

وتشمل الصفقة فئتي الرجال والسيدات في كرة القدم وكرة اليد.

وقال رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي: "يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة للغاية تعكس ما أصبح عليه النادي على الساحة العالمية والطموحات الكبيرة التي لدينا في المستقبل، نايكي هي الشريك الأكثر ولاء للنادي وهذا الاتفاق هو شهادة على تصميمها على مواصلة دعمنا ومرافقتنا لسنوات عديدة مقبلة.

"على مدار المواسم الثمانية الماضية، قمنا بتطوير علامة باريس سان جيرمان التجارية بطريقة قوية للغاية، بفضل نايكي وجوردان، قمنا ببيع عدد قياسي من الأقمصة هذا الموسم، وهو أحد أهم الأرقام على مستوى كرة القدم الأوروبية، نحن نتطلع إلى مواصلة هذا النمو السريع وبلوغ مرحلة جديدة في السنوات المقبلة، وخاصة في أسواق كرة القدم الناشئة".