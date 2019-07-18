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نبيل فقير يقترب من ريال بيتيس

منشور 18 تمّوز / يوليو 2019 - 08:26
نبيل فقير
نبيل فقير

أكد سيلفينيو مدرب ليون أن النجم نبيل فقير بات على وشك الرحيل هذا الصيف، وأنه في مفاوضات حالياً قد تنتهي بمغادرته.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الفريق الذي يقصده مدرب الأسود هو ريال بيتيس، وأكدت أن العائق الوحيد أمام إتمام الصفقة هو مستقبل جيوفاني لو سيلسو المطلوب من قبل توتنهام، حيث يرى الفريق الأندلسي في الفرنسي صاحب الـ 26 عاماً خير بديل للأرجنتيني.

يذكر أن فقير كان مطلوباً من قبل ليفربول قبل فترة قصيرة، إلا أن الصفقة تعثرت مما جعل مستقبله مجهولاً لفترة زمنية، قبل أن يظهر اهتمام بيتيس بخدماته.

كلمات دالة:ليوننبيل فقيرليفربولريال بيتيس

Via SyndiGate.info


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