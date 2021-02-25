نتائج مباريات الأربعاء 24 فبراير في دوري الأبطال والدوري الإسباني

أقيمت الأربعاء عدة مباريات قوية ومهمة في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي والدوري الإسباني نستعرضها تالياً.

بوروسيا مونشنغلادباخ 0-2 مانشستر سيتي

عاد سيتي بفوز ثمين من ملعب مستضيفه الألماني بهدفين سجلهما بيرناردو سيلفا وغابرييل جيزوس ليقطع شوطاً كبيراً نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت المباراة عودة سيرجيو أغويرو، مما سيوفر للمدرب جوسيب غوارديولا خياراً مهماً في خط الهجوم خلال المواجهات القادمة.

أتالانتا 0-1 ريال مدريد

حقق ريال مدريد فوزاً ثميناً على حساب مستضيفه أتالانتا بهدفٍ دون رد رغم الإصابات المؤثرة في صفوفه.

وعانى الفريق الإيطالي من طرد مبكر لنجمه ريمو فرويلر، ليكمل المباراة منقوصاً، وهو أمر استغله الملكي ليسجل فيرلان ميندي هدفاً مميزاً في اللحظات الأخيرة سيمنح فريق المدرب زين الدين زيدان أفضلية كبيرة قبل خوض لقاء الإياب.

برشلونة 3-0 إلتشي

استعاد برشلونة بعضاً من توازنه بفوزٍ كبيرٍ على ضيفه إلتشي بثلاثية دون رد سجل ليونيل ميسي منها هدفين وأضاف جوردي آلبا الثالث لينعش الفريق آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني.

وعانى البارسا من فترة سيئة بعد خسارته الكبيرة الأسبوع الماضي أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال وتعادله مطلع الأسبوع مع قاديش بهدفٍ لمثله.

توتنهام 4-0 فولفسبيرغر

جدد توتنهام فوزه على غريمه النمساوي برباعية نظيفة بعد تغلبه عليه ذهاباً بنتيجة 4-1 ليتأهل رسمياً إلى دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ويشكل هذا التأهل دفعة معنوية مميزة لفريق المدرب جوزيه مورينيو الذي ظهر بمستويات متواضعة هذا الموسم ليتراجع إلى المركز التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز.