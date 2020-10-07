نجاح حملة سحب الثقة من بارتوميو

أعلن برشلونة الأربعاء عن نجاح الحملة المطالبة بسحب الثقة من جوسيب بارتوميو رئيس النادي بعد جمع الأصوات اللازمة لذلك.

ويعاني البارسا العديد من الأزمات على المستويين الرياضي والاقتصادي، مما دفع لحملة داخل النادي من أجل إجبار بارتوميو على الاستقالة.

وجمعت الحملة التوقيعات اللازمة من أجل سحب الثقة من الرئيس الحالي، مما يعكس حالة الرفض التام لاستمراره.

وأكد موقع برشلونة الرسمي أن الأصوات الصحيحة وصلت إلى الرقم 16.520 وهو العدد المطلوب من أجل إجراء الاستفتاء الخاص برحيل بارتوميو، وهو ما يضع الكرة الآن في ملعب الرئيس الحالي، سواء بالاستقالة، أو الانتظار لإجراء استفتاء للإطاحة به، علماً بأن الوصول لثلثي الأصوات ضد إدارته يعني إنهاء خدماته.

وأوضحت التقارير أنه بمجرد إعلان الاستفتاء، سيجب على اللجنة بدء عملية التصويت في فترة تتراوح بين 10 إلى 20 يوماً عمل.

وفي حالة الاستقرار على الإطاحة ببارتوميو، سيتم تشكيل لجنة برئاسة كارليس بوسكيتس، لتنظيم عملية الانتخابات المبكرة.

يذكر أن الحملة اشتعلت نهاية الموسم الماضي، بعد الهزيمة القاسية لبرشلونة من بايرن ميونيخ بنتيجة 2-8 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.