نجم البرازيل يحذر من منتخب المغرب

أشاد دانيلو ظهير المنتخب البرازيلي بما قدمه منتخب المغرب الذي حقق المفاجأة بإقصاء إسبانيا في دور الـ 16 وبلوغ ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وتمكن وليد الركراكي مدرب "أسود الأطلسي" في وضع استراتيجية مكنت الفريق من الاحتكام لركلات الترجيح أمام "لا روخا" واقتناص بطاقة العبور للدور القادم من مونديال قطر عن جدارة واستحقاق.

وتفوق المغاربة على منتخبي بلجيكا (ثالث مونديال روسيا) وكندا في دور المجموعات، وتعادل مع منتخب كرواتيا وصيف بطل النسخة السابقة ليقتنص صدارة المجموعة السادسة.

ثم جاء إقصاء بطل نسخة جنوب إفريقيا 2010 في واحدة من أهم نتائج البطولة الحالية.

ماذا قال دانيلو عن منتخب المغرب ؟

وفي مؤتمر صحفي على هامش مواجهة منتخبي البرازيل وكرواتيا في ربع النهائي والتي ستقام غداً الجمعة، علق دانيلو لدى سؤاله عن المنتخب المغربي: "وجود مثل هذا الفريق يشكل خطراً على جميع المنتخبات المتبقية في المونديال."

يذكر أن المغاربة سيواجهون منتخب البرتغال في الدور ربع النهائي ورغم أن الكفة ترجح تأهل "برازيليي أوروبا" إلا أن حكيم زياش ورفاقه قادرون على إحداث مفاجأة أخرى بالتأكيد.