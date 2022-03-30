نجم بايرن ميونيخ على أجندة ريال مدريد للموسم القادم

تستمر التقارير في ربط لاعبين جدد بـ ريال مدريد الذي يسعى لإحداث ثورة في صفوفه بعد انتهاء الموسم الجاري نظراً لتقدم سن عدة لاعبين في صفوفه.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية أن النادي الإسباني يراقب المهاجم سيرج غنابري نجم بايرن ميونيخ ويفكر في تقديم عرض يجلبه إلى مدريد خلال الصيف.

ويرتبط اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً بعقدٍ مع العملاق البافاري سيصل إلى نهايته في صيف عام 2023.

ولم ينجح بايرن ميونيخ حتى الآن في إيجاد اتفاق يناسبه والمهاجم الذي تعاقد معه في يونيو من عام 2017 مقابل 8 ملايين يورو.

وأعير غنابري منذ ذلك الوقت لهوفنهايم موسم 2017-2018 قبل أن يتمكن من فرض نفسه مع بايرن ليصبح عنصراً مهماً في صفوفه منذ ذلك الحين.

وسيكون الجناح السريع خياراً لإدارة ريال مدريد في ظل الرحيل المتوقع لإيدين هازارد وغاريث بيل الصيف المقبل.

وتبلغ قيمة الألماني حالياً 70 مليون يورو وفقاً لموقع "ترانسفير ماركت".