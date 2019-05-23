نجم توتنهام إلى ريال مدريد بعد نهائي دوري الأبطال

يبدو أن كريستيان إيريكسن نجم توتنهام بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وقال موقع "سبورت بايبل" نقلاً عن تقارير صحيفة إسبانية أن الدولي الدنماركي "سيوقع للنادي الملكي" بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع توتنهام بليفربول على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد مطلع الشهر المقبل.

وكانت تقارير صحفية مؤخراً، قد أكدت توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع إيريكسن للانضمام إلى الملكي مقابل 4.5 مليون يورو سنوياً، لخلافة لوكا مودريتش الذي اقترب من الرحيل عن النادي المدريدي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وطلب توتنهام ما يقرب من 100 مليون يورو لبيع إيريكسن هذا الصيف، لكن ريال مدريد يسعى لضمه مقابل 70 مليون يورو.

من جانب آخر، تحدثت أنباء عن أن الصفقة بين ريال مدريد وتوتنهام قد تكون تبادلية، بحيث يمكن للنادي الملكي الموافقة على عودة غاريث بايل إلى ناديه الإنجليزي السابق على سبيل الإعارة لموسم واحد.