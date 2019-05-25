نجم ريال مدريد: إذا جاء نيمار سأرحل فوراً

يبدو أنه مع اقتراب ريال مدريد من ضم النجم نيمار دا سيلفا؛ من باريس سان جيرمان، باتت مشكلات عدة تستبق هذه الخطوة بعد إعلان أحد نجوم الفريق أنه سيرحل بحال استقطاب البرازيلي.

وقالت شبكة "فوكس سبورتس" أن ماركو آسينسيو هدد بالرحيل عن سانتياغو بيرنابيو إذا وقع نيمار، حيث يعتقد النجم الإسباني أن فرصته في الفريق ستصبح شبه معدومة إذا ما جاء إيدين هازارد (تشيلسي)، ولوكا يوفيتش (آينتراخت فرانكفورت)، ونيمار، وبالتالي فإنه لن يمانع حينها في الرحيل.

كما أن بعض اللاعبين الكبار في ريال مدريد بمن فيهم سيرخيو راموس؛ لا يؤيدون هذه الخطوة، كما لا يعد المدرب زين الدين زيدان من أشد المعجبين بنيمار.

ويعتقد "زيزو" أن مهاجم برشلونة السابق يمكن أن يكون عاملاً مدمراً في غرفة تبديل الملابس، إضافة إلى حياته الليلية والحياة الاجتماعية المبالغ فيها، وهي ليست من الخصائص التي تعجب زيدان.

من جانبه، يتطلع رئيس النادي فلورنتينو بيريز؛ إلى ضم نيمار أو كيليان مبابي؛ فيما اقترب ريال من ضم أدريان رابيو؛ في صفقة انتقال حر من باريس سان جيرمان.

في المقابل، لا يشعر النادي الباريسي بالرضا عن النجم البرازيلي خارج الملعب، وقد يبيعه قبل أن تصل العلاقة بين الطرفين إلى نقطة اللاعودة، إلا أنه سيطلب أكثر من 200 مليون يورو لبيعه.

أما نيمار، فيرغب بدوره في متابعة حلمه بالفوز بالكرة الذهبية في مدريد، وذلك لما يتمتع به ريال مدريد من تأثير كبير في الفائزين بالجائزة المرموقة، كما تظهر نتائج السنوات القليلة الماضية.