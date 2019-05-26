نجم سابق: ميسي أناني أكثر من رونالدو

يرى الأرجنتيني ماريو كيمبيس نجم فالنسيا السابق أن مواطنه ليونيل ميسي بات أكثر أنانية من أي وقت مضى.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الفائز بكأس العالم 1978 وأكد خلالها أن "ليو" تغير كثيراً في طريقة لعبه خلال الأشهر الأخيرة.

وقال كيمبيس: "ميسي هو برشلونة، مهما فعلت من أجل إيقافه لن تنجح لو كان في يومه، ولا يمكنك أن تعرف في أي لحظة سيقدم أفضل ما لديه.

"لا أعتقد أن بمقدور ميسي أن يقوم بالمزيد من المفاجآت بالنسبة لنا، لقد شاهدناه يقوم بكل شي عظيم بالفعل، لكنه يريد أن يحقق المزيد بنفسه دائماً.

"كنت أراه يفضل اللعب الجماعي بشكل أكبر، لكنه أصبح أكثر أنانية مؤخراً عكس كريستيانو رونالدو الذي بات أكثر جماعية".

"يتعرض ميسي في الأرجنتين للانتقادات لأن ذلك ما نبرع فيه، نحن متخصصون في انتقاد كل ما يخصنا، لكن لو سألتموني من تفضل اللعب بجواره سأقول ميسي، لأني بالفعل لعبت بجوار (دييغو أرماندو) مارادونا".

يذكر أن ميسي توج هدافاً للدوري الإسباني وللدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم، كما أنه في الطريق للحصول على لقب هداف دوري أبطال أوروبا رغم مغادرة برشلونة للبطولة.