نجم ليفربول السابق: بيع محمد صلاح خيار جيد

البوابة - يرى جون آلدريدج لاعب ليفربول السابق أن النادي قد يسمح للنجم الدولي المصري محمد صلاح بالرحيل بعد نهاية الموسم الجاري حتى يستثمر عائدات بيعه في صفقات أخرى.

ومع أن "مو" أصبح هداف الريدز الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل 129 هدفاً، ووقع على 22 هدفاً في 38 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، إلا أن التفكير ببيعه يعد خياراً وارداً بنظر آلدريدج.

وأهدر المصري ركلة جزاء أمس السبت في اللقاء الذي خسره ليفربول أمام بورنموث بهدفٍ دون رد، وهو أمر يؤكد أن "الأوضاع ليست على ما يرام" وفقاً للاعب السابق.

ماذا قال آلدريدج عن صلاح ؟

كشف آلدريدج (64 عاماً) في تصريحات لموقع "سنداي ورلد": "اشتهر ليفربول تحت إشراف يورغن كلوب بالاعتماد على السرعة خلال المواسم الماضية.

"لكني أنظر الآن للغة جسد محمد صلاح، وأرى أن هنالك أمراً غير طبيعي.

"بعد هدفيه في شباك مانشستر يونايتد، كنت أنتظر منه دوراً قيادياً فيما تبقى من الموسم الجاري، وأن ينجح في تسجيل هدفين أو ثلاثة كل أسبوع.

"لكنه كان سيئاً للغاية أمس الأحد، ولا يحتاج لأن يخبره أحد بذلك.

"بغض النظر عن ركلة الجزاء الضائعة، نرى أنه قدم أداء خالياً من الشغف، لا أحب أن أشير إلى أمور سلبية تخص لاعباً يعد من عظماء النادي، لكن الحديث عن إمكانية بيع صلاح الصيف المقبل واستثمار هذه العائدات في تعاقدات جديدة بات وارداً.

"ستتجلى هذه الفكرة أكثر بعد نهاية الموسم. حتى ذلك الوقت، على صلاح أن يقود ليفربول وأن يكون هدافه الأول، وهو أمر لم يحصل أمام بورنموث."

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة من 26 مباراة، بفارق 6 نقاط عن توتنهام صاحب المركز الرابع من 27 لقاء.