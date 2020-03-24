نجم مانشستر سيتي لا يمانع العودة لليفربول

كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من الريدز عن إمكانية عودة رحيم ستيرلينغ لآنفيلد خصوصاً بعد العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على مانشستر سيتي ومنعه من المشاركة قارياً لمدة عامين.

وقال ستيرلينغ عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" عندما سأله أحد المشجعين: "هل تفكر في العودة إلى ليفربول؟ ليرد: أحب ليفربول وأمضيت فيه وقتاً رائعاً، قدموا لي الكثير عندما كنت معهم".

يذكر أن ستيرلينغ يعد أحد أفضل لاعبي سيتي وهو مطلوب أيضاً من قبل عدة أندية أوروبية كبرى.