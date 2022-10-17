نجم مانشستر يونايتد يرد على شائعات انتقاله لـ برشلونة

رد الظهير الدولي البرتغالي ديوغو دالوت نجم مانشستر يونايتد المتألق هذا الموسم على التقارير التي ربطته بانتقال محتمل إلى برشلونة.

وشدد اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً على رغبته بالاستمرار مع فريق الشياطين الحمر وعدم تفكيره نهائياً في حزم حقائبه صوب ملعب سبوتيفاي كامب ناو.

ويمتد الاتفاق الذي يجمع البرتغالي بالنادي الإنجليزي حتى صيف عام 2023، وسيكون بإمكان الظهير الأيمن مفاوضة أي فريق مهتم بخدماته بدءاً من شهر يناير المقبل.

دالوت يريد البقاء مع مانشستر يونايتد

لكن الثقة التي وضعها الهولندي إيريك تين هاغ مدرب يونايتد في دالوت دفعته للتشديد على رغبته في الاستمرار مع الفريق لفترة أطول كونه بات عنصراً أساسياً في الفريق هذا الموسم.

وبدا أن اللاعب في طريقه لمغادرة النادي بعد قدوم آرون وان بيساكا، لكن الأمور انقلبت، ليصبح البرتغالي أساسياً في عهد تين هاغ على حساب زميله.

وقدم نجم ميلان السابق مستويات لفتت أنظار برشلونة بقيادة المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز، لكن صحيفة "مانشستر إيفنينغ نيوز" البريطانية أكدت أن اللاعب غير مهتم بالانتقال إلى إقليم كتالونيا.