سيكون مونديال قطر محطة وداعية للعديد من نجوم كرة القدم الذين تقدموا في السن، يستعرض معكم موقع البوابة فيما يلي عدة نجوم لن تراهم بعد كأس العالم 2022 .

يترقب المتابعون انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 بفارغ الصبر والتي ستقام لأول مرة في دولة عربية.

وستكون الأراضي القطرية شاهدة على عرس كروي يجمع أبرز نجوم اللعبة خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر المقبلين.

نجوم لن تراهم بعد كأس العالم 2022

الأوروغوياني لويس سواريز (35 عاماً)

شارك في نسخ 2010 و2014 و2018 وستكون هذه المشاركة الرابعة له في المونديال، خاض 12 مباراة وسجل 7 أهداف.

سيراهن منتخب أوروغواي بالتأكيد على خبرات مهاجم ناسيونال الحالي وأياكس وليفربول وبرشلونة وأتلتيكو مدريد السابق الذي يتألق باستمرار على المستوى الدولي.

الكرواتي لوكا مودريتش (37 عاماً)

شارك في 3 نسخ سابقة أعوام 2006 و2014 و2018 مثل بلاده خلالها في 12 مواجهة زار الشباك خلالها في مناسبتين.

يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرواتيا، فرغم قصر قامته، يعوض صانع ألعاب ريال مدريد ذلك برؤيته الشاملة ومهاراته الاستثنائية وتمريراته الحاسمة.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي (34 عاماً)

له مشاركة سابقة وحيدة في مونديال روسيا 2018، ظهر خلالها في 3 مباريات، إلا أنه لم ينجح في التسجيل.

أحد أبرز المهاجمين في العالم خلال العقد الأخير، يتميز نجم بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ السابق وبرشلونة الحالي بحسه التهديفي وقدرته على التسجيل بمعدلات ثابتة.

البرازيلي نيمار جونيور (30 عاماً)

لعب في نسختي 2014 و2018 حيث خاض ما مجموعه 10 مباريات وسجل 6 أهداف.

رغم موهبته غير العادية، لم ينجح هداف سانتوس وبرشلونة السابق وباريس سان جيرمان الحالي يوماً في تأكيد جدارته وأحقيته بالمنافسة على لقب أفضل لاعب في العالم، وقد يكون مونديال قطر الفرصة الأخيرة أمامه لإثبات نفسه بمعنى الكلمة.

الويلزي غاريث بيل (33 عاماً)

ستكون المشاركة الأولى لنجم توتنهام وريال مدريد السابق ولاعب لوس أنجيليس إف سي الحالي في بطولات كأس العالم.

يتميز الجناح المخضرم بسرعته وخبرته الكبيرة ومهاراته في تسديد الركلات الثابتة وستعول عليه ويلز بصورة رئيسية في المونديال القطري بحكم إنجازاته السابقة على مستوى الأندية مع ريال مدريد.

البرتغالي كريستيانو رونالدو (37 عاماً)

سبق له المشاركة في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018، خاض خلالها 17 لقاء وزار الشباك في 7 مناسبات.

يدخل "الدون" مونديال قطر بخبرة كبيرة وإنجازات تتحدث عن نفسها أبرزها فوزه على المستوى الشخصي بجائزة أفضل لاعب في العالم 5 مرات، وظفره بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات.

وعلى المستوى الدولي، يتطلع رونالدو لإضافة لقب جديد إلى خزائنه بجانب بطولة يورو 2016.

الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاماً)

شارك في نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 وخاض 19 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

يعد أبرز نجوم لن تراهم بعد كأس العالم 2022 إذ يتوقع أن يكون المونديال القطري هو الأخير له مع بلاده.

فاز بجائزة الكرة الذهبية 7 مرات (رقم قياسي) وظفر بلقب دوري أبطال أوروبا في 4 مناسبات، وستكون الفرصة مواتية أمامه للجميع بين لقبي كوبا أميركا وكأس العالم إذا نجح في قيادة التانغو للمجد نهاية العام الجاري.