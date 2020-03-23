نجوم ليفربول يخضعون لجلسات نفسية بسبب كورونا

كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية أن ليفربول، أرسل المعالج النفسي لي ريتشاردسون، إلى لاعبيه، من أجل تقليل معدلات القلق لديهم.

ويثير انتشار فيروس كورونا القلق والذعر حول العالم، خاصة مع وصوله إلى كرة القدم، وإصابة العديد من أفراد المنظومة الرياضية به.

ويخشى ليفربول من أن تتسبب أخبار إلغاء الموسم في خلق مشاكل نفسية لدى اللاعبين، ولهذا السبب يتم التواصل معهم بواسطة طبيب نفسي.

وترددت أنباء قوية خلال الآونة الأخيرة، حول احتمالية إلغاء منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، مما يعني عدم تتويج ليفربول باللقب.

وكان الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن تأجيل منافسات البطولة إلى الرابع من أبريل المقبل، قبل أن يمتد التأجيل.