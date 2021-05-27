نجوم ينصحون ليونيل ميسي بتجديد عقده

خمسة أسابيع وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة، وإلى الآن لا توجد إشارات واضحة حول ما إذا كان النجم الأرجنتيني سيبقى مع النادي الكتالوني.

بيد‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬نجوم‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬كرة القدم‭ ‬ينصحون الأرجنتيني‭ ‬بعدم‭ ‬الرحيل‭. ‬

ولعل‭ ‬التفاوض‭ ‬مع‭ ‬مواطنه ‬سيرجيو‭ ‬أغويرو،‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الانضمام‭ ‬للبارسا،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تجعل‭ ‬‬ليونيل ميسي‭ ‬يواصل‭ ‬المشوار‭ ‬في‭ ‬كامب‭ ‬ناو،‭ ‬كما‭ ‬كشف‭ ‬‭ ‬‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬‭ ‬بيب‭ ‬غوارديولا،‭ ‬الذي‭ ‬يتوقع‭ ‬بقاء‭ ‬"ليو"‭ ‬مع‭ ‬البارسا‭. ‬

وقال‭ ‬غوارديولا‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬‮ «بي‭ ‬بي‭ ‬سي»‬‭ ‬متحدثاً‭ ‬عن‭ ‬أغويرو‬‮: «‬ربما‭ ‬أكشف‭ ‬لكم‭ ‬سراً،‭ ‬إنه‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬التوقيع‭ ‬لفريق‭ ‬القلب‭ ‬برشلونة‮».

‬وتابع: ‬‮«سيلعب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ميسي‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأزمنة،‭ ‬وأنا‭ ‬متأكد‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬سيكون‭ ‬سعيداً‭ ‬وسيجعل‭ ‬فريقي‭ ‬أكثر‭ ‬قوة‮»‬‭.‬

يشار إلى أن ليونيل ميسي تمكن خلال فترة إشراف غوارديولا على برشلونة من تسجيل 219 هدفاً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬93‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.

ألفيش وسواريز ينصحان ليونيل ميسي بالبقاء‬

بدوره،‭ ‬نصح‭ ‬الظهير‭ ‬الأيمن‭ ‬السابق‭ ‬داني‭ ‬ألفيش زميله السابق‭ ‬ميسي‭ ‬بالبقاء‭ ‬في‭ ‬‭ ‬برشلونة‭. ‬

وقال‭ ‬ألفيش،‭ ‬الذي‭ ‬لعب‭ ‬لسنوات‭ ‬طويلة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ليونيل ميسي‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬خلال‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة "غارديان"‭ ‬البريطانية: ‬‮‬«قلت‭ ‬لميسي‭ ‬عدة‭ ‬مرات‭ ‬أنه‭ ‬وُلد‭ ‬ليكون‭ ‬لاعباً‭ ‬في‭ ‬برشلونة،‭ ‬وأن‭ ‬البارسا‭ ‬تأسس‭ ‬ليكون‭ ‬ناديه‮»‬‭. ‬

وتابع‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬للصحيفة‭ ‬البريطانية: ‬‮«‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬قيمة‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يتوافر‭ ‬لك‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬إلا‭ ‬عندما‭ ‬تغادر،‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬غادروا‭ ‬برشلونة‭ ‬ندموا‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬بما‭ ‬فيهم‭ ‬أنا‭ ‬شخصياً‮»‬‭.

بدوره، أكد المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغواياني‭ ‬لويس‭ ‬سواريز،‭ ‬المتوج‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬بطلاً‭ ‬للدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬مع‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد،‭ ‬أيضاً‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬سيكون: ‬‮«‬سعيداً‭ ‬ببقاء‭ ‬ميسي‭ ‬مع‭ ‬برشلونة‮»‬‭.‬