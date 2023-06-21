نغولو كانتي يحذو حذو كريم بنزيمة وينضم لـ اتحاد جدة

سيلعب الفرنسي نغولو كانتي إلى جانب مواطنه كريم بنزيمة في صفوف فريق الاتحاد بطل الدوري السعودي بعدما أعلن تشيلسي رسمياً رحيل اللاعب.

وودع النادي اللندني نجم خط الوسط الدفاعي الذي عانى من إصابة أبعدته معظم فترات الموسم الماضي عن المشاركة.

ونشر تشيلسي بياناً عبر موقعه الرسمي جاء فيه: "لا يمكن المبالغة في وصف تأثير نغولو خلال الفترة التي قضاها مع تشيلسي.

"أداؤه منقطع النظير في خط الوسط ساهم في الفوز ببطولات عدة، كما أنه حجز مكاناً له في تاريخ النادي.

"نتمنى له الأفضل قبل المغامرة الجديدة التي سيخوضها."

كانتي في سطور

تعاقد البلوز مع كانتي صيف عام 2016 بعد مساعدته ليستر سيتي في اقتناص لقب الدوري الإنجليزي في موسم تاريخي.

تمكن اللاعب بعدها من فرض نفسه سريعاً في ملعب ستامفورد بريدج ليفوز مع تشيلسي بألقاب الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال وكأس إنجلترا.

وعلى الصعيد الدولي، لعب كانتي دوراً مهماً في فوز منتخب فرنسا ببطولة كأس العالم 2018.

وسيتقاضى النجم البالغ من العمر 32 عاماً حوالي 86 مليون يورو سنوياً مع الاتحاد في عقدٍ يمتد لثلاثة أعوام، بحسب شبكة "إي إس بي إن".