نفي شائعات تحويل فنادق رونالدو إلى مراكز رعاية فيروس كورونا

نفى مسؤول يعمل في سلسلة فنادق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام عن بادرة هداف يوفنتوس في تحويل هذه الفنادق إلى مراكز رعاية لمعالجة فيروس كورونا.

وقال المسؤول لقناة "آر تي إل" الهولندية: "نحن فندق ولسنا مستشفى، تلقينا العديد من الاتصالات حول الأمر لكن الحقيقة أن هذا الأمر غير صحيح".

وخرج الدولي البرتغالي قبل يومين ووجه رسالة إلى العالم بأسره ليس كلاعب بل كإنسان على حد وصفه قائلاً: "على الجميع الالتزام بطلبات النظافة والعناية الشخصية.

"يمر العالم بمرحلة صعبة للغاية تتطلب كل الوعي من الجميع، علينا أن نحافظ على أسرنا قلبي مع جميع الذين فقدوا ذويهم".

وكان رونالدو قد سافر قبل أيام إلى مدينة ماديرا في البرتغال رفقة أسرته لحين انتهاء الفيروس من إيطاليا حيث يلعب ليوفنتوس، الذي سجل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد للمدافع دانييلي روغاني.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأسبوع الماضي تحول مرض كورونا الجديد، إلى وباء عالمي.