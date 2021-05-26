نهائي الدوري الأوروبي : تشكيل مان يونايتد المتوقع أمام فياريال

يلتقي فياريال الإسباني بغريمه مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأربعاء في نهائي الدوري الأوروبي الذي سيقام على ملعب إينيرجا غدانسك في مدينة غدانسك البولندية.

تأهل مانشستر يونايتد إلى النهائي بعدما تخطى خصمه روما في الدور نصف النهائي وفاز عليه بنتيجة 8-5 بمجموع المباراتين.

فيما بلغ فياريال المباراة النهائية على حساب آرسنال، حيث حقق الفريق الإسباني الفوز بنتيجة 2-1 بمجموع المواجهتين.

القنوات الناقلة لمباراة النهائي بين مانشستر يونايتد وفياريال:

تذاع المباراة عبر قناتي beIN sports 1 HD premium، وbeIN 4k HDR.

معلق مباراة نهائي الدوري الأوروبي بين مانشستر يونايتد وفياريال: حسن العيدروس.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد لقاء نهائي الدوري الأوروبي أمام فياريال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا، إيريك بايلي، فيكتور لينديلوف، لوك شو.

خط الوسط: سكوت ماكتوميناي، فريد، بول بوغبا.

خط الهجوم: برونو فيرنانديش، إيدينسون كافاني، ماركوس راشفورد.