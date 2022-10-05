نونيز: لا أفهم كلام كلوب

اعترف الأوروغوياني الشاب داروين نونيز مهاجم ليفربول بمعاناته في فهم كلمات المدير الفني الألماني يورغن كلوب.

وشارك المهاجم البالغ من العمر 23 عاماً في المباراة التي تغلب فيها الريدز على رينجرز الاسكتلندي بهدفين دون رد أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، لكنه لم ينجح في التسجيل.

ماذا قال نونيز عن كلوب ؟

عبر هداف بنفيكا السابق عن صعوبات في فهم توجيهات مدربه، حيث قال في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس": "الحقيقة أني لا أفهم ما يقوله (كلوب) خلال توجيهه للاعبين.

"أطلب من زملائي بالطبع تفسير ما يقوله، لكني أرى أنه واضح للغاية فيما يخص أسلوب لعب ليفربول.

"يطلب منا أن نفعل الأشياء البسيطة، وأن نتمتع بالثقة.

"حين نخسر الكرة، يريد منا أن نضغط على الخصم، هذا ما يطلبه منا باستمرار."

يذكر أن نونيز عانى في التكيف مع ليفربول هذا الموسم بعدما تم التعاقد معه مقابل 75 مليون يورو الصيف الماضي.