نونيز يطلب نصيحة سواريز

سيطلب النجم الأوروغوياني الصاعد داروين نونيز النصيحة من مواطنه المخضرم لويس سواريز بعد إتمام الانتقال إلى ليفربول في الساعات الماضية.

وتعاقد النادي الإنجليزي مع المهاجم البالغ من العمر 22 عاماً قادماً من بنفيكا في صفقة قد يصل مجموعها الكلي إلى نحو 85 مليون جنيه استرليني.

ويبدو أن نونيز سيخلف الهداف السنغالي ساديو ماني (30 عاماً) الذي يقترب شيئاً فشيئاً من الرحيل عن ملعب آنفيلد صوب بايرن ميونيخ.

وقال المهاجم الأوروغوياني في تصريحاته الأولى لموقع ليفربول الرسمي أنه لم يتحدث بعد إلى مواطنه سواريز الذي تألق في صفوف الريدز ما بين عامي 2011 و 2014 وخاض معه 133 مباراة سجل خلالها 82 هدف.

وقال نونيز: "لم تسنح لي بعد فرصة للتحدث إلى لويس، لكني متأكد من أني سأتصل به قريباً.

"سأوجه له الكثير من الأسئلة حتى يقدم لي النصيحة والدعم فهو يشكل مرجعية حقيقية كونه لاعب أوروغوياني صنع التاريخ في ليفربول."