نوير مستمر مع بايرن ميونيخ حتى 2023

أعلن بايرن ميونيخ الأربعاء، تمديد عقد حارس مرماه مانويل نوير حتى عام 2023، بعد أن كانت المفاوضات تدور بين الجانبين منذ مطلع الموسم الجاري.

وكان نوير (34 عاماً) قد انضم إلى بايرن عام 2011 قادماً من شالكه، وتألق بقميصه، وحقق بطولات كبيرة، مثل دوري أبطال أوروبا، والدوري الألماني، إضافة إلى نيله كأس العالم مع منتخب ألمانيا عام 2014.

وكان كارل هاينتز رومينيغيه رئيس بايرن قد تحدث في أوقات سابقة عن ثقته في استمرار الحارس العملاق مع البافاري، كما يرى أن معدلات الانتقالات الكبيرة ستنخفض في الصيف نظراً لأن الأندية تلقت ضربات مالية خلال أزمة فيروس كورونا.