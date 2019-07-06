نيجيريا تطيح بالكاميرون حاملة اللقب من كأس إفريقيا

حقق منتخب نيجيرياً فوزاً صعباً على غريمه الكاميروني بثلاثة أهداف لاثنين في المواجهة التي جمعت بينهما على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس الأمم الإفريقية لينجح رفاق النجم أحمد موسى بإخراج بطل النسخة الماضية.

انطلقت المواجهة القوية سريعاً، بعد أن فرض "النسور الخضر" أسلوب لعبهم، وسيطروا على منطقة العمليات، من خلال التمريرات القصيرة فيما بينهما، والاعتماد على السرعة الكبيرة لموسى، وموزيس سيمون لقيادة الهجمات الخطيرة أمام مرمى الحارس أونانا أندري.

وفي الدقيقة (19)، نجح المهاجم أوديون إيغالو بتسجل الهدف الأول لمنتخب نيجيريا، بعدما استغل الكرة الواصلة إليه، نتيجة الارتباك الدفاعي الكبير من لاعبي الكاميرون في منطقة الجزائر، مما جعل "النسور الخضر" يتقدمون في النتيجة.

لكن فريق المدرب كلارينس سيدورف، انتفض بقوة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لينجح المهاجم ستيفان باهوكين في إدراك التعادل (41)، قبل أن يعود زميله كلينتون موا نغاي لإثبات تفوق منتخب الكاميرون، من خلال إحرازه هدف التقدم في الدقيقة (44).

مع بداية الشوط الثاني، حاول زملاء النجم موسى إدراك التعادل، لكن الحارس الكاميروني استطاع التصدي لعدد من الكرات الخطرة، إلا أنه لم يستطع حماية عرينه في الدقيقة (63)، بعدما تمكن إيغالو من تسجل هدفه الشخصي الثاني، محققاً التعادل للنسور الخضر.

لم تمضِ سوى ثلاث دقائق فقط، حتى عاد منتخب نيجيريا إلى التقدم في نتيجة المواجهة مرة أخرى، بعد أن تمكن أليكس إيوبي لاعب الوسط من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (66)، وسط فرحة من الجماهير النيجيرية، ودهشة لاعبي الكاميرون والجهاز الفني.

حافظ منتخب نيجيريا على تقدمه بعدما ظهرت تعليمات المدرب جيرنوت روهر إلى لاعبيه بالعودة إلى مناطق دفاعه، والاعتماد على الهجمات المرتدة، فيما حاول بطل النسخة الماضية في المسابقة القارية تسجيل هدف التعادل، إلا أن صافرة الحكم أعلنت فوز النسور الخضر وتأهلهم إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا.