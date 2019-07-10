نيجيريا تقصي جنوب إفريقيا وتبلغ المربع الذهبي لكأس إفريقيا

خطف المنتخب النيجيري بطاقة تأهل صعبة إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، بعد التغلب على نظيره الجنوب إفريقي بهدفين لهدف على ملعب القاهرة الدولي ضمن ربع النهائي.

استهل الفريقان الدقائق الأولى في تبادل الكرات وسط الملعب، دون خطورة هجومية حقيقة تذكر.

وفي الدقيقة 27، أرسل أليكس آيوبي عرضية أرضية من الجهة اليسرى إلى داخل منطقة جزاء بافانا بافانا، استقبلها القادم من الخلف سامويل شوكويزي، الذي حاول التسديد، لكن كرته اصطدمت بالدفاع، لترتد إليه مرة أخرى، قبل أن ينجح في وضعها بالشباك الخالية.

قبل نهاية الشوط بأربع دقائق، توغل شوكويزي إلى داخل منطقة الجزاء بمهارة فردية وسدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها اصطدمت بمدافع جنوب إفريقيا.

مع بداية الشوط الثاني، كانت نيجيريا قريبة للغاية من تعزيز تقدمها بهدفٍ ثانٍ من تسديدة إتيبو من ركلة حرة مباشرة إلا أن حارس بافانا بافانا روني ويليامز، تصدى لها ببراعة كبيرة.

استمرت سيطرة النيجيريين، وقاد نجم المباراة شوكويزي هجمة بإرسال عرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها أحمد موسى برأسية ضعيفة، أمسكها حارس جنوب إفريقيا بسهولة.

مع التدخل الأول لتقنية الفيديو في المباراة في الدقيقة 73، تراجع الحكم عن إلغاء هدف التعادل للأولاد، بداعي التسلل، ليشير باحتساب رأسية بونغاني زونغو التي سكنت الشباك هدفاً صحيحاً.

الهدف جاء من متابعة زونغو الجيدة لعرضية من ركلة حرة مباشرة، ليضعها برأسه في الشباك، بعدما خدع مدافعي نيجيريا ومر من خلفهم لينفرد بالشباك.

وفي الدقيقة 80، حاول آيوبي الاعتماد على مهارته الفردية والوصول إلى حدود منطقة الجزاء، لكنه فضل التسديد على المرمى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم إلى ركلة مرمى.

وفي الدقيقة 89، جاء الهدف القاتل لنسور نيجيريا عبر ويليام إيكونغ، الذي ظهر وسط التكتل في منطقة الجزاء، وترجم عرضية من ركنية نفذها فيكتور موزيس إلى هدف التأهل للنسور الخضراء.

بهذا الفوز تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف النهائي، فيما انتهى مشوار بافانا بافانا في البطولة القارية.

وينتظر المنتخب النيجيري الفائز من مواجهة منتخبي الجزائر وساحل العاج التي تقام الخميس، ليواجهه في نصف النهائي.