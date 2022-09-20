نيدفيد حاول إقناع يوفنتوس بإقالة آليغري

حاول أسطورة يوفنتوس ، التشيكي بافيل نيدفيد حث إدارة النادي على إقالة المدير الفني ماسيميليانو آليغري يوم الجمعة الماضي جراء سوء النتائج هذا الموسم.

وقالت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن نيدفيد أوصى إدارة يوفي خلال اجتماع عُقد يوم الجمعة المنصرم بضرورة إقالة آليغري.

وحضر هذا الاجتماع رئيس النادي أندريا آنييلي والمدير التنفيذي ماوريتسيو آريفابيني والمدير فيديريكو تشيروبيني.

ولدى طرح هذا المقترح، تناقش آنييلي وآريفابيني حول تبعاته من ناحية مالية، إذ أن التخلي عن آليغري يعني حتمية دفع تعويضات ضخمة له، وهو أمر دفعهما لرفض المقترح.

ما هي قيمة التعويضات التي على يوفنتوس دفعها للتخلص من آليغري؟

وأشارت الصحيفة إلى أن إقالة المدير الفني الحالي ستجبر النادي على دفع 21 مليون يورو على شكل تعويضات لآليغري وطاقمه الفني، وهي قيمة كبيرة لن يكون البيانكونيري مستعداً لدفعها.

يذكر أن يوفنتوس خسر بعد هذا الاجتماع بيومين أمام مونزا متذيل الترتيب السابق والذي حقق أول فوز له في الدوري الإيطالي هذا الموسم على حساب عملاق تورينو.