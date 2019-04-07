نيدفيد: رونالدو أراد المشاركة أمام ميلان لكن كان علينا إيقافه

كريستيانو رونالدو

أشاد بافيل نيدفيد نجم يوفنتوس التاريخي والنائب الحالي لرئيس النادي بما قدمه كريستيانو رونالدو للبيانكونيري منذ استقطابه الصيف الماضي.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأسطورة التشيكية وأكد خلالها أن "صاروخ ماديرا" أراد المشاركة أمام ميلان (2-1) ضمن الدوري الإيطالي، لكنه كان على النادي إيقافه من أجل الحفاظ عليه للمواجهات الأكثر أهمية مستقبلاً.

وقال نيدفيد: "يريد كريستيانو رونالدو المشاركة دائماً من أجل مساعدة الفريق في كل مناسبة ممكنة، وفي الوقت الحالي يقوم بكل شيء من أجل اللعب أمام أياكس.

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"دوري أبطال أوروبا هي بطولته المفضلة، لكننا لن نستعجل في عودته، لو كان الأمر بيده لكان خاض مواجهة ميلان، لكن كان علينا أن نوقفه.

"دائماً ما يشعر رونالدو أنه جاهز في المباريات الهامة، ونحن نتطلع لمشاهدته خلال مباراة الأربعاء القادم في أمستردام أمام أياكس".

يذكر أن الدولي البرتغالي تعرض للإصابة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الأخيرة وتغيب عن المباريات التي تلتها مع يوفنتوس.