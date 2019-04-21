نيدفيد: فوز يوفنتوس بلقب الدوري الإيطالي 8 مرات متتالية ضرب من الجنون

يرى نائب رئيس يوفنتوس بافل نيدفيد بأن فوز فريقه بلقب الدوري الإيطالي 8 مرات متتالية شيء من الجنون ولن يتكرر مرة أخرى.

تأتي هذه التصريحات بعد فوز يوفنتوس على فيورنتينا بهدفين لهدف والتتويج باللقب قبل 6 مراحل على نهاية المسابقة.

وأصبح يوفي أول فريق في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، التي تضم إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يحصد اللقب في ثمانية مواسم متتالية.

وتمثل البطولة عزاء عن الفشل في التقدم في دوري الأبطال والتي كان يأمل في حصد لقبها وضم كريستيانو رونالدو من أجلها في يوليو الماضي.

ويملك يوفنتوس 35 لقباً مقابل 18 لكل من ميلان وإنترناسيونالي، لكنه يزعم أن لديه 37 لقباً إذ يرفض الاعتراف بتجريده من لقبي 2004-2005 و2005-2006 بسبب فضيحة التلاعب في نتائج المباريات والتي أدت إلى هبوطه قبل العودة مباشرة.

يذكر أن نيدفيد كان لاعباً في صفوف يوفنتوس وحقق معه العديد من الألقاب.