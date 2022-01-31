نيس يطيح بـ باريس سان جيرمان من كأس فرنسا

أطاح نيس بمستضيفه باريس سان جيرمان من دور الـ 16 لبطولة كأس فرنسا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 6-5 ليلة الاثنين ليبلغ ربع النهائي.

وشهد اللقاء مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلا أن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 6 مرات لم ينجح في قيادة فريقه لتجاوز هذا الدور.

وفي ركلات الترجيح، نجح "ليو" وكيليان مبابي وجوليان دراكسلر وماركو فيراتي وخوان بيرنات في التسجيل، فيما أهدر لياندرو باريديس وتشافي سيمونز ركلتيهما.

تشكيلة باريس سان جيرمان التي خاضت اللقاء:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: كولين داغبا، تيلو كيرير، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديش.

خط الوسط: دانيلو بيريرا، ماركو فيراتي، آندير هيريرا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، ماورو إيكاردي، جوليان دراكسلر.