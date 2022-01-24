نيفيل: حكيم زياش يشبه رياض محرز

شبه غاري نيفيل ظهير مانشستر يونايتد السابق النجم المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي بالجزائري رياض محرز أيقونة مانشستر سيتي.

وساعد الدولي المغربي البلوز على تحقيق فوزٍ ثمينٍ ومهم على توتنهام أمس الأحد بهدفين دون رد سجل أولهما بطريقة استثنائية.

وعانى صاحب الـ 28 عاماً مراراً منذ قدومه من أياكس في صيف عام 2020، رغم أنه قدم لمحات مميزة أحياناً كتلك التي تميز بها خلال الفترة التي قضاها في هولندا.

وقال نيفيل محلل شبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "أمنح زياش لقب رجل المباراة، أرى أنه ظهر بشكل مميز.

"يواجه منافسة محتدمة على المراكز في تشيلسي من أمثال تيمو فيرنر وكريستيان بوليسيتش وكالوم هادسون أودوي ومايسون ماونت.

"لكنه يلعب بطريقة تشبه أسلوب محرز، مع لمسة مميزة بيسراه، يقدم تمريرات مميزة من الركلات الثابتة وسجل هدفاً رائعاً جداً."