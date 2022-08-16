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نيفيل: مانشستر يونايتد مقبرة للاعبين منذ عام 2013

منشور 16 آب / أغسطس 2022 - 12:32
فريق مانشستر يونايتد (المصدر: أ ف ب)
فريق مانشستر يونايتد (المصدر: أ ف ب)

قال غاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد والمحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن النادي أصبح "مقبرة للاعبي كرة القدم" منذ عام 2013 بعد رحيل السير أليكس فيرغسون.

وسقط فريق الشياطين الحمر برباعيةٍ دون رد مطلع الأسبوع أمام برينتفورد في مباراة بدا فيها جلياً نقص الانسجام وتراجع المستوى بين لاعبي الفريق.

ماذا قال نيفيل عن وضعية مانشستر يونايتد الحالية؟

وقال الظهير الأيمن السابق خلال برنامج "منداي نايت فوتبول" لدى استعراضات تعاقدات النادي خلال العقد الأخير: "بات يونايتد مقبرة للاعبي كرة القدم، وبات النجوم يترددون حالياً في القدوم إليه، لم يعد النادي قادراً على جذب اللاعبين.

"المشاكل مستمرة في مانشستر يونايتد خلال آخر 10 أعوام، تغير الكثير من المدربين الذين جاءوا وفرضوا سياسة تعاقدات معينة لم تتكلل بالنجاح.

"أنفق النادي خلال العقد الأخير ما مجموعه 1.25 مليار جنيه استرليني على الانتقالات.

"التعاقدان الوحيدان اللذان انسجما مع الفريق وأضافا الجودة كانا برونو فيرنانديش وزلاتان إبراهيموفيتش."

كلمات دالة:مانشستر يونايتدغاري نيفيلبرونو فيرنانديشزلاتان إبراهيموفيتش

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