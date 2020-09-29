نيفيل ينتقد صلاح بسبب "أنانيته" مع جوتا

قال غاري نيفيل ظهير مانشستر يونايتد السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول أظهر الجزء الأناني منه مع فريقه في المباراة أمام آرسنال ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وأبرزت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات نيفيل التي انتقد فيها انتزاع صلاح الكرة من زميله الجديد ديوغو جوتا أمام مرمى آرسنال، رغم أن الأخير كانت لديه فرصة أفضل لوضعها في الشباك، قبل أن ينتهي الأمر بخسارة المصري للكرة.

وأكد نيفيل: "لم يكن على صلاح فعل ذلك، هذا هو الجزء الأناني في أسلوبه، إنها ليست فرصة صلاح، وبالتالي أزال الكرة من أمام جوتا، وكان يجب عليه أن يترك الكرة لزميله بدلاً من التداخل معه".

واختتم نيفيل: "يعلم صلاح أنها لم تكن فرصته، وأن جوتا كان سيحرز الهدف لولا تدخله، لكن هذا لا يقلل من قيمة مو فهو لاعب كبير".