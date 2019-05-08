نيمار أحد أطراف مشكلة جديدة في باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن مشاكل بين نجوم باريس سان جيرمان بعد الخسارة من مونبلييه نهاية الشهر الماضي ضمن الدوري المحلي.

فقد أشار تقرير نشرته الصحيفة إلى أن يوليان دراكسلر انتقد نيمار وقال أنه لم يمرر له الكرة بتاتاً، مما دفع البرازيلي للرد: "من أنت لتخبرني بما يجب علي فعله؟ فأنت لا تستطيع إلا تمرير الكرة إلى الخلف".

واحتدم الوضع بين اللاعبين قبل أن يتدخل المدرب توماس توخيل لتهدئة الأجواء.

يذكر أن مستوى باريس سان جيرمان تعرض لموجة من الانتقادات هذا الموسم، نظراً لفشل الفريق في الظهور بالمستوى المناسب حينما يتم اختباره جدياً.