نيمار بعيد عن برشلونة وفقاً لوالده

نفى والد نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان أنباء ذهابه إلى برشلونة للاجتماع مع أندريه كوري الذي يعرف برجل النادي الكتالوني في السوق البرازيلية.

وجاء نفي والد هداف السيليساو خلال مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس"، وذلك رداً على الشائعات التي تحدثت عن سفره إلى برشلونة للقاء كوري وتسريع انتقال ابنه إلى البارسا.

وقال والد نيمار إنه لن يسافر إلى برشلونة ولن يعود إلى أوروبا إلا رفقة نيمار وذلك صوب باريس.

من جهته، أنكر كوري الوسيط في المفاوضات بين نيمار والبلاوغرانا وجود مفاوضات بين الطرفين.

ويقضي نيمار المصاب حالياً إجازته في البرازيل التي تستضيف بطولة كوبا أميركا 2019.