نيمار بعيد عن برشلونة وفقاً لوالده

منشور 02 تمّوز / يوليو 2019 - 01:53
نيمار ووالده
نيمار ووالده

نفى والد نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان أنباء ذهابه إلى برشلونة للاجتماع مع أندريه كوري الذي يعرف برجل النادي الكتالوني في السوق البرازيلية.

وجاء نفي والد هداف السيليساو خلال مقابلة مع شبكة "فوكس سبورتس"، وذلك رداً على الشائعات التي تحدثت عن سفره إلى برشلونة للقاء كوري وتسريع انتقال ابنه إلى البارسا.

وقال والد نيمار إنه لن يسافر إلى برشلونة ولن يعود إلى أوروبا إلا رفقة نيمار وذلك صوب باريس.

من جهته، أنكر كوري الوسيط في المفاوضات بين نيمار والبلاوغرانا وجود مفاوضات بين الطرفين.

ويقضي نيمار المصاب حالياً إجازته في البرازيل التي تستضيف بطولة كوبا أميركا 2019.

كلمات دالة:نيماربرشلونةباريس سان جيرمان

Via SyndiGate.info


Copyright © 2019 Jaber Media LTD. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن