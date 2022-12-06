نيمار: بكيت كثيراً من أجل البرازيل

عبر النجم البرازيلي نيمار جونيور عن سعادته بتأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على المنتخب الكوري أمس الاثنين بأربعة أهداف لهدف.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً هدف بلاده الثاني من نقطة الجزاء وهو هدفه الأول في مونديال قطر.

وعانى مهاجم باريس سان جيرمان من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال لقاء "السيليساو" الافتتاحي أمام صربيا وكان الطاقم الفني للمنتخب يخشى غيابه لفترة طويلة بعد ابتعاده عن مباراتين في دور المجموعات.

لكن النجم البرازيلي عاد للمشاركة أمام منتخب كوريا الجنوبية وبدا بحالة بدنية وفنية جيدة.

ماذا قال نيمار عن إصابته؟

قال اللاعب في تصريحات تناقلتها وسائل الإعلام للتعبير عن التضحيات التي قام بها من أجل التعافي في زمن قياسي من الإصابة: "أمضيت الليل أبكي، تعلم عائلتي بذلك، إلا أن كل شيء سار على ما يرام في النهاية، كان الأمر يستحق بذل الجهود من أجل مساعدة البرازيل.

"بقيت حتى الساعة 11 صباحاً ذلك اليوم أواصل التعافي مع أخصائي العلاج الطبيعي، ثم حتى الساعة 5 و6 صباحاً في الأيام التالية. أعاني حتى نستطيع الفوز بكأس العالم".