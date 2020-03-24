نيمار ثالث أعلى اللاعبين دخلاً بعد ميسي ورونالدو

حصل نجم كرة القدم نيمار على ما مجموعه 49 مليون يورو من الرواتب والمكافآت من باريس سان جيرمان لهذا الموسم ليكون الأول على هذا الصعيد في ناديه الفرنسي والثالث عالمياً بعد النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وفقاً لتقديرات مجلة "فرانس فوتبول".

وأشارت المجلة الفرنسية العريقة في ملف خاص عن رواتب النجوم إلى أن إيرادات البرازيلي من ناديه ستبلغ 48.9 مليون يورو بفارق كبير عن زميليه المهاجمين كيليان مبابي 21.2 مليون يورو وإيدينسون كافاني 18.4 مليون.

وانضم نيمار إلى النادي الباريسي صيف عام 2017 آتياً من برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو جعلت منه أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم.

ما زال نادي العاصمة حامل لقب الدوري الفرنسي الأبرز على صعيد الرواتب والمكافآت في الليغ 1، إذ أشارت "فرانس فوتبول" إلى أن 15 من لاعبيه موجودون بين أول 20 لاعباً على صعيد الأجور في فرنسا.

على الصعيد الدولي، يحتل نيمار (28 عاماً) المركز الثالث من حيث الدخل الاجمالي البالغ 95 مليون يورو باحتساب كامل الراتب وعقود الرعاية، خلف ميسي قائد برشلونة (131 مليون يورو) ورونالدو نجم يوفنتوس (118 مليوناً).

لدى المدربين يحتل المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني المركز الأول بـ 40.5 مليون يورو تشمل الراتب الاجمالي وإيرادات الإعلانات ومكافآت الموسم الماضي.

أما أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان (30 مليوناً)، وجوسيب 7غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بطل إنجلترا في الموسمين الماضيين (27 مليوناً).