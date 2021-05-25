نيمار دا سيلفا يتفق مع برشلونة على تسوية قضائية

كشفت تقارير إسبانية أن برشلونة توصل لاتفاق مع نيمار دا سيلفا لحل الخلافات بين الطرفين.

وأكدت صحيفة "إل موندو" الإسبانية أن النادي الكتالوني بعث بمحاميه للاجتماع بمحامي الهداف البرازيلي مؤخراً.

ما هو الاتفاق الذي تم بين نيمار دا سيلفا وبرشلونة؟

يقضي الاتفاق وفقاً للصحيفة بإسقاط كافة القضايا العالقة بين النادي ولاعبه السابق الذي انتقل لباريس سان جيرمان صيف عام 2017 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو.

وسيتنازل برشلونة عن حكم لصالحه قيمته حوالي 17 مليون يورو، لو توقفت الدعوى التي يطالب فيها نيمار دا سيلفا النادي الكتالوني بـ 47 مليون يورو.

ما هي الأحكام التي تم إصدارها؟

قضت محكمة إسبانية لبرشلونة بالحصول على مبلغ تقدر قيمته بـ 7 ملايين يورو من نيمار دا سيلفا، كما يطالب البارسا بـ 10 ملايين يورو أخرى.

وشكل انتقال نيمار لباريس سان جيرمان في 2017 بداية الخلافات بين النادي والمهاجم البرازيلي.

وكانت تسوية ستتم بين برشلونة ونيمار من قبل، عندما كان اللاعب قريباً من العودة للنادي الكتالوني في 2019، لكن توقف المفاوضات أنهى كل شيء.

هل سيعود نيمار لبرشلونة؟

حاول جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الجديد إعادة النجم البرازيلي لصفوف الفريق الكتالوني بمفاوضات جديدة مؤخراً، لكنه لم ينجح في ذلك.

وأعلن باريس سان جيرمان بعدها بأيام عن تمديد عقد نيمار حتى 2025 مما قضى على أي فرصة لعودة نجم السامبا لإقليم كتالونيا.