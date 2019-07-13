نيمار: ريمونتادا برشلونة أمام باريس الذكرى الأفضل لي

أكد نيمار نجم باريس سان جيرمان أن أفضل ذكرى في مسيرته الكروية كانت ليلة "الريمونتادا" أمام ناديه الحالي حينما كان يلعب بقميص برشلونة فريقه السابق.

وقال البرازيلي: "الذكرى الأفضل لي؟ هناك اثنتان، الأولى حين فزنا بدورة الألعاب الأولمبية مع البرازيل، ثم الريمونتادا أمام باريس.

"لقد منحتني تلك الليلة إحساساً لا مثيل له أبداً حين سجلنا الهدف السادس، كان ذلك مذهلاً".

وترجع هذه الأحداث إلى الثامن من مارس 2017، بعدما فاز باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ 16 على برشلونة برباعية نظيفة، ليحين وقت لقاء الإياب على ملعب كامب ناو.

تقدم برشلونة بهدفي لويس سواريز ولايفين كورزاوا في مرماه بالشوط الأول، وفي الشوط الثاني سجل ليونيل ميسي ركلة جزاء، قبل أن يحرز إيدينسون كافاني هدفاً صعب المهمة.

في الدقائق الأخيرة، برز نيمار، حينما سجل الهدف الرابع للبارسا من ركلة حرة والخامس من ركلة جزاء، قبل أن يرسل كرة الهدف السادس إلى سيرجي روبرتو في الرمق الأخير.

يذكر أن نيمار انتقل نهاية ذلك الموسم إلى باريس سان جيرمان نفسه مقابل 222 مليون يورو.