نيمار قد يغادر باريس سان جيرمان مقابل 145 مليون جنيه

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الجمعة، أن نيمار قد يرحل عن باريس سان جيرمان صيف عام 2020، مقابل دفع قيمة مالية قدرها 145 مليون جنيه استرليني فقط.

وأشارت الصحيفة إلى وجود بند سري في عقد البرازيلي مع بطل فرنسا، يسمح له بالانتقال إلى أي فريق آخر بعد مرور ثلاثة مواسم على تواجده في الفريق، مع دفع رقم أقل بكثير مما انتقل به إلى فريق العاصمة صيف 2017 وذلك مقابل ما يقارب 200 مليون جنيه.

ويعيش نيمار فترة صعبة في باريس سان جيرمان بسبب كثرة غياباته نتيجة الإصابات والإيقافات، بالإضافة إلى فشل المشروع أوروبياً في الحصول على أي بطولة كبيرة، لذلك يفكر جدياً في الرحيل نهاية الموسم القادم.

ويرغب البرازيلي في العودة من جديد إلى الدوري الإسبانية سواء مع برشلونة أو ريال مدريد، أو حتى الاحتراف في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.