نيمار لن يغادر باريس سان جيرمان

أكد موقع "جول" العالمي أن النجم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا لا يفكر بالرحيل عن باريس سان جيرمان على عكس ما تناقلته وسائل الإعلام مؤخراً.

وتعرض صاحب الثلاثين عاماً لموجة انتقادات كبيرة خصوصاً من أنصار النادي الباريسي عقب خروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا.

وتعرض مهاجم برشلونة السابق لصافرات وصيحات الاستهجان من قبل مشجعي بي إس جي في أكثر من مناسبة.

كما أثيرت أقاويل تشير إلى أنه لا يأخذ التدريبات على محمل الجدية.

وعانى نيمار من كثرة الإصابات التي حصرت مشاركاته بـ 21 ظهوراً مع باريس سان جيرمان فقط هذا الموسم في جميع المنافسات.

وسجل الهداف المثير للجدل 5 أهداف فقط وصنع مثلها حتى الآن.