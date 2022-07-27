نيمار مرشح لخلافة رونالدو في مانشستر يونايتد

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد بدأت تستعد لرحيل النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو هذا الصيف، إذ وضعت قائمة تصدرها المهاجم البرازيلي نيمار جونيور لتعويضه.

وطلب البرتغالي البالغ من العمر 37 عاماً من النادي السماح له بالانتقال إلى فريق يشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت تقارير خلال الساعات الماضية أن يونايتد سيوافق على رحيل رونالدو معاراً لأي وجهة يختارها لمدة موسم واحد.

ومع هذا التطور وتقبل النادي لمسألة مغادرة "صاروخ ماديرا"، تم وضع قائمة مكونة من 4 لاعبين تضم نيمار هداف باريس سان جيرمان والفرنسي وسام بن يدر (موناكو)، وإيفان توني (برينتفورد)، وساشا كالايدجيتش (شتوتغارت).

وستكشف الأيام القادمة ما إذا كان البرازيلي سيخلف رونالدو في ملعب أولد ترافورد أم لا.