نيمار مرفوض في مانشستر يونايتد

كشف تقرير صحفي إسباني، عن محاولة باريس سان جيرمان التخلص من خدمات نجمه المثير للحجل نيمار، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة الباريسي مصممة على التحدث مع أندية أخرى قبل برشلونة، وتم عرض البرازيلي على يونايتد، لكن النادي الإنجليزي رفضه.

وأشار التقرير، إلى أن إدارة بي إس جي، تريد حل أزمة نيمار قبل انطلاق الدوري الفرنسي نهاية هذا الأسبوع، وتدرك ضرورة رحيله قبل بداية الموسم لتجنب أي إحراج آخر، نظراً لمشاكل اللاعب.

وأضافت الصحيفة: "باريس سان جيرمان عرض نيمار على مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، كما سأل ريال مدريد عن اهتمامه بالبرازيلي".

يذكر أن إدارة برشلونة استبعدت ضم نيمار هذا الصيف، على الرغم من الأنباء التي تشير إلى إصرار المهاجم على عدم ارتداء قميص باريس سان جيرمان مرة أخرى، والعودة إلى صفوف البلاوغرانا.