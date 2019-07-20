نيمار: ميسي الأفضل

بيَّن نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان أن النجم ليونيل ميسي، قائد برشلونة أفضل لاعب لعب إلى جانبه، وأنه شكل معه ثنائياً رائعاً خلال فترة احترافه في البارسا.

وقال البرازيلي: “ميسي أفضل لاعب لعبت إلى جانبه. بالنسبة إلي، اعتبره أفضل لاعب في العالم، وأفضل لاعب رأيته. لقد شكلنا ثنائياً رائعاً، سعدت وتشرفت باللعب إلى جواره. إنه صديقي أيضاً”.

يذكر أن اسم نيمار ارتبط مراراً هذا الصيف بعودة محتملة إلى برشلونة نظراً لتردي علاقته مع إدارة باريس سان جيرمان.