نيمار يؤكد اقترابه من تمديد عقده مع باريس سان جيرمان

أكد نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان اقترابه من تمديد عقده، مشيراً إلى أن التجديد لم يعد مسألة معقدة.

وينتهي عقد الدولي البرازيلي مع الباريسي صيف عام 2022، مما جعل البعض يظن بأن اللاعب لن يستمر لفترة أطول معه.

وارتبط اسم نيمار بالعودة هذا الصيف إلى فريقه السابق برشلونة.

لكن البرازيلي أكد عقب تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا اقترابه من تمديد عقده.

وتحدث نيمار لشبكة “إي إس بي إن” بنسختها البرازيلية قائلاً: “تجديد عقدي؟ لم يعد مشكلة الآن.

“من الواضح أني أشعر براحة كبيرة هنا في باريس سان جيرمان، أشعر بسعادة كبيرة بتواجدي في باريس أكثر مما كنت عليه في السابق”.